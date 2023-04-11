"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на Великдень

У неділю 16 квітня, на Великдень, та у понеділок 17 квітня відділення "Нової пошти" працюватимуть за своїм звичайним графіком, без скорочень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".
"Адресний забір, кур’єрська доставка на адресу та у поштомати також працюватимуть без змін, за звичайним графіком", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Великдень у 2023 році святкується у неділю 16 квітня. На період воєнного стану в Україні скасовані перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого. Тому понеділок 17 квітня буде звичайним робочим днем.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.