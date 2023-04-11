"Новая почта" обнародовала график работы на Пасху

В воскресенье 16 апреля, на Пасху, и в понедельник 17 апреля отделения "Новой почты" будут работать по своему обычному графику, без сокращений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
"Адресный забор, курьерская доставка в адрес и в почтоматы также будут работать без изменений, по обычному графику", - говорится в сообщении.
Напомним, Пасха в 2023 году отмечается в воскресенье 16 апреля. В период военного положения в Украине отменены переносы выходного дня после праздничного или нерабочего. Потому понедельник 17 апреля будет обычным рабочим днем.
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