"Нова пошта" найближчими днями відкриє перше відділення в Литві
"Нова пошта" планує відкрити перше відділення у Литві. Відділення почне працювати в столиці країни вже з 20 березня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
"Вже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі. І все це робити легко та швидко, як і завжди з "Новою поштою", - пише пресслужба.
Зазначається, що перше відділення буде відкрито у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.
"Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кілограмів", - додає пресслужб.
На Facebook-сторінці "Нової пошти" зазначається, що відкриття відбудеться вже 20 березня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Новій пошті" нещодавно попередили про новий спосіб виманювання грошей. У соціальних мережах з'явилися повідомлення про розіграш великої суми грошей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.