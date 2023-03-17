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"Нова пошта" найближчими днями відкриє перше відділення в Литві

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П'ятниця 17 березня 2023 11:20
"Нова пошта" найближчими днями відкриє перше відділення в Литві Фото: "Нова пошта" найближчими днями відкриє перше відділення в Литві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Нова пошта" планує відкрити перше відділення у Литві. Відділення почне працювати в столиці країни вже з 20 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Вже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі. І все це робити легко та швидко, як і завжди з "Новою поштою", - пише пресслужба.

Зазначається, що перше відділення буде відкрито у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.

"Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кілограмів", - додає пресслужб.

На Facebook-сторінці "Нової пошти" зазначається, що відкриття відбудеться вже 20 березня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Новій пошті" нещодавно попередили про новий спосіб виманювання грошей. У соціальних мережах з'явилися повідомлення про розіграш великої суми грошей.

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