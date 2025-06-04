"Нова пошта" безкоштовно привезе посилки з Польщі: як замовити

До 10 червня українці можуть безплатно замовити доставку товарів з польських інтернет-магазинів за допомогою сервісу "Де дешевше" у застосунку "Нової пошти".
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення компанії.
Повідомляється, що акція діє для посилок вагою до 5 кг. Ці посилки мають надсилатися у відділення або поштомат.
"Де дешевше" - нова послуга від групи компаній NOVA, яка автоматично порівнює ціни товарів у магазинах Європи та США, враховуючи доставку, податки та мита. Замовлення оформлюється в кілька кліків - одразу в застосунку.
Також доступна послуга "Викуп": користувач надсилає лінк на товар, а "Нова пошта" викуповує його та доставляє в Україну.
Важливі деталі:
Нагадаємо, "Нова пошта" доставляє посилки з України до понад 200 країн світу, включно з Європою, США, Канадою та Китаєм. Вартість міжнародної доставки стартує від 330 грн і залежить від напрямку, ваги та розмірів. Компанія також має власні відділення у 14 європейських країнах і надає адресну доставку. Орієнтовну ціну можна розрахувати на сайті, проте вона не враховує можливі мита й податки.
Також нещодавно "Нова пошта" змінила принцип розрахунку вартості міжнародної доставки: тепер оплата здійснюється за фактичною, а не об’ємною вагою посилки. Також введено більш зручну тарифну градацію для дрібних відправлень - наприклад, окрема ціна за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо.
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