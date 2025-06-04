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"Нова пошта" безкоштовно привезе посилки з Польщі: як замовити

Фото: "Нова пошта" безкоштовно доставлятиме деякі посилки із Польщі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

До 10 червня українці можуть безплатно замовити доставку товарів з польських інтернет-магазинів за допомогою сервісу "Де дешевше" у застосунку "Нової пошти".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення компанії.

Повідомляється, що акція діє для посилок вагою до 5 кг. Ці посилки мають надсилатися у відділення або поштомат.

Як працює сервіс "Де дешевше"

"Де дешевше" - нова послуга від групи компаній NOVA, яка автоматично порівнює ціни товарів у магазинах Європи та США, враховуючи доставку, податки та мита. Замовлення оформлюється в кілька кліків - одразу в застосунку.

Також доступна послуга "Викуп": користувач надсилає лінк на товар, а "Нова пошта" викуповує його та доставляє в Україну.

Важливі деталі:

  • замовлення обробляються щодня з 09:00 до 21:00;
  • передбачена тільки попередня оплата;
  • доставка до відділення або поштомату - безплатна до 5 кілограмів;
  • акція діє до 10 червня включно.

Нагадаємо, "Нова пошта" доставляє посилки з України до понад 200 країн світу, включно з Європою, США, Канадою та Китаєм. Вартість міжнародної доставки стартує від 330 грн і залежить від напрямку, ваги та розмірів. Компанія також має власні відділення у 14 європейських країнах і надає адресну доставку. Орієнтовну ціну можна розрахувати на сайті, проте вона не враховує можливі мита й податки.

Також нещодавно "Нова пошта" змінила принцип розрахунку вартості міжнародної доставки: тепер оплата здійснюється за фактичною, а не об’ємною вагою посилки. Також введено більш зручну тарифну градацію для дрібних відправлень - наприклад, окрема ціна за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо.

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