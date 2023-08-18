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"Нова пошта" безкоштовно доставлятиме посилки для військових: як оформити

Фото: "Нова пошта" доставляє посилки військовим безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Один з двох найбільших поштових операторів України "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно. Програмою може скористатися кожен охочий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Для цього потрібно:

  • - заповнити форму за посиланням;
  • - вказати для якого підрозділу доставка;
  • - отримати промокод.

Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

У прес-службі звертають увагу, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.

Нагадаємо, "Нова пошта" суттєво підвищила тарифи з 1 січня 2023 року. Вартість зросла на 20% і вище.

Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

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