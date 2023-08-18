RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Новая почта" будет бесплатно доставлять посылки для военных: как оформить

Фото: "Новая почта" доставляет посылки военным бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины "Новая почта" доставляет посылки для военных бесплатно. Программой может воспользоваться любой желающий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Для этого нужно:

  • - заполнить форму по ссылке;
  • - указать для какого подразделения доставка;
  • - получить промокод.

Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.

В пресс-службе обращают внимание, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправок по ним - до 1000 кг.

Напомним, "Новая почта" существенно повысила тарифы с 1 января 2023 года. Стоимость выросла на 20% и выше.

Отметим, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова поштапосилки