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Нова норма. До зими українці можуть проводити значну частину дня без світла, - FT

Фото: українці можуть проводити значну частину дня без світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські атаки завдали серйозних пошкоджень українській енергетиці. До зими українці можуть проводити значну частину дня без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Один з українських урядовців на умовах анонімності заявив виданню, що суботня атака росіян на енергетику була "руйнівна". Інший посадовець заявив, що, ймовірно, це означатиме, що до зими українці будуть проводити значну частину свого дня без електрики.

За словами посадовця, лише внаслідок обстрілу в суботу, 1 червня, було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, яка має важливе значення для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була сильно пошкоджена.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказав один зі чиновників, відповідаючи на питання про те, які будуть наступні місяці.

Інший чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що "це наша нова норма".

 

Ситуація зі світлом в Україні

Навесні російські окупанти відновили обстріли української енергетики. Війська РФ атакують ТЕС, ТЕЦ та ГЕС в Україні, а також інші енергетичні об'єкти.

Так, під час останньої атаки, яка сталася 1 червня, окупанти обстріляли дві теплоелектростанції та дві гідроелектростанції.

Через серйозні пошкодження енергетики в Україні впроваджують відключення світла. Останніми днями вони стали довшими. До прикладу, сьогодні протягом усієї доби в регіонах будуть діяти графіки стабілізаційних відключень.

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ЕлектроенергіяВідключеня світлаЕнергетики