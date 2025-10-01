Нова модель російських "Шахедів" може бити по рухомих об’єктах, - ЗМІ

Видання посилається на кадри, які оприлюднив російський пропагандистський канал.

Група безпілотників під управлінням російських операторів завдала удар по поїзду, який транспортував цистерни з паливом, на відстані 150-200 кілометрів від державного кордону.

Перший дрон влучив у локомотив, що призвело до зупинки ешелону, після чого наступні дрони почали уражати платформи та цистерни.

При цьому ворожі безпілотники під час операції зіткнулись з парою українських гелікоптерів протиповітряної оборони, що поставило українських льотчиків у загрозливе становище.

Крім того, за інформацією росіян, один з ударів був направлений на розташовані неподалік резервуари з паливо-мастильними матеріалами в районі н.п. Бобровиця Чернігівської області.

За інформацією "Мілітарного", вперше застосування російських "Шахедів" з оптичною системою та радіокеруванням було виявлено в червні, коли українські військові збили один з них на Сумському напрямку.

Невдовзі аналітичний підрозділ ГУР оприлюднив звіт, що засвідчив іранське походження безпілотника за характерним виконанням, матеріалами фюзеляжу, типом та компонуванням електроніки. Нині базова модель далекобійного безпілотника майже повністю локалізована та самостійно виготовляється у Росії.

Серед уламків було знайдено високопродуктивний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, який використовується для обробки відео та міг виконувати задачі автономного пошуку цілей шляхом порівняння "побаченого" із завантаженими у пам’ять моделями".

Однак на оприлюднених зараз кадрах ударів безпілотники мали прямий зв’язок з російськими операторами, що свідчить про вибудований "радіоміст" із ретрансляторів або ж наземний ретранслятор неподалік від цілі.