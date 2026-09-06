Нова карта світу від ООН "відрізала" Крим: Україна виступила проти

Чому Україна проти

Як пояснили в українській делегації, Україна принципово не заперечує проти головної ідеї резолюції - точнішого й науково обґрунтованого зображення розмірів континентів, зокрема Африки та інших регіонів Глобального Півдня. Проблема - у конкретній проєкції "Рівна Земля", про яку йдеться в тексті.

За словами делегації, ця проєкція зображує окуповані Росією частини України у спосіб, що порушує принципи суверенітету й територіальної цілісності. Там наголосили, що це також суперечить усім резолюціям Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та невизнання спроби анексії Криму.

За інформацією української сторони, Київ намагався домовитися з авторами резолюції про компромісне формулювання, однак безуспішно.

Фото: Нова карта світу, на якій Крим зображено відірваним від України (x.com/kiraincongress)

Чим це загрожує

В українській делегації попередили, що спроба виправити історичну несправедливість у зображенні континентів не повинна створювати нові проблеми. За її словами, двозначне тлумачення тексту може "відкрити скриньку Пандори" - фактично сприяючи спотворенню політичної карти світу.

Саме тому Київ закликав інші делегації серйозно поставитися до цього питання й урахувати ризики під час голосування.

Реакція депутатів

Різко відреагувала на ситуацію народна депутатка Кіра Рудик.

"Україна не могла підтримати резолюцію ООН щодо нової карти світу, оскільки вона зображує окупований Крим таким чином, що відділяє його від України. У 2026 році ООН не повинна потребувати нагадування: Крим - це Україна", - написала вона.