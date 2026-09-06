Новая карта мира от ООН "отрезала" Крым: Украина выступила против

Почему Украина против

Как пояснили в украинской делегации, Украина принципиально не возражает против главной идеи резолюции - более точного и научно обоснованного изображения размеров континентов, в частности, Африки и других регионов Глобального Юга. Проблема – в конкретной проекции "Ровная Земля", о которой говорится в тексте.

По словам делегации, эта проекция изображает оккупированные Россией части Украины способом, нарушающим принципы суверенитета и территориальной целостности. Там подчеркнули, что это также противоречит всем резолюциям Генассамблеи по территориальной целостности Украины и непризнанию попытки аннексии Крыма.

По информации украинской стороны, Киев пытался договориться с авторами резолюции о компромиссной формулировке, однако безуспешно.

Фото: Новая карта мира, на которой Крым изображен оторванным от Украины (x.com/kiraincongress)

Чем это чревато

В украинской делегации предупредили, что попытка исправить историческую несправедливость в изображении континентов не должна создавать новых проблем. По ее словам, двусмысленное толкование текста может "открыть ящик Пандоры" - фактически способствуя искажению политической карты мира.

Именно поэтому Киев призвал другие делегации серьезно отнестись к этому вопросу и учесть риски голосования.

Реакция депутатов

Резко отреагировала на ситуацию народная депутат Кира Рудык.

"Украина не могла поддержать резолюцию ООН по новой карте мира, поскольку она изображает оккупированный Крым таким образом, что отделяет его от Украины. В 2026 году ООН не должна нуждаться в напоминании: Крым - это Украина", - написала она.