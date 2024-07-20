Нова карта перебування CUKR у Польщі: хто з біженців зможе подати заяву

У чому особливість нової карти перебування для біженців

Новий шлях легалізації для українців із тимчасовим захистом у Польщі запроваджується зі змінами до спецзакону, який набув чинності з 1 липня 2024 року. Подати заяву на спеціальну карту тимчасового перебування (CUKR) українці зможуть із 2025 року. Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців у Польщі. Зробити це можна буде лише через спеціальний онлайн-сервіс.

Передбачається, що спеціальна карта тимчасового перебування (CUKR) дозволятиме українцям, що наразі мають статус UKR (тимчасовий захсит), легально проживати та працювати на території Польщі впродовж 3 років.

Ті, хто отримає карту CUKR, матимуть однакові права із іншими іноземцями, які проживають у Польщі на підставі звичайних дозволів на перебування.

Водночас такий документ видаватимуть за спрощеною процедурою. У ній буде зазначено, що раніше людина мала статус UKR. Карту CUKR зможуть отримати і діти.

Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)

Які будуть критерії для отримання карти CUKR

Хоча передбачається, що новий дозвіл на перебування має замінити тимчасовий захист, отримати його зможуть не всі біженці. Критерії будуть такі:

ті, хто станом на 4 березня 2024 року мали активний статус UKR;

хто в день подання документів на отримання карти CUKR матимуть статус UKR;

ті, хто безперервно мав активний статус UKR мінімум 365 днів.

За вимогами спецзакону, усім українським біженцям треба буде оновити свої дані в місцевій адміністрації. Треба буде вказати дані закордонного паспорта.

Які варіанти легального перебування матимуть українці у Польщі

На сьогодні у Польщі для біженців із України є два способи легалізації свого перебування у цій країні: отримання статусу тимчасового захисту (оформлення номеру PESEL UKR) та отримання карти тимчасового перебування (karta pobytu) на тих самих підставах, як і для інших іноземців у Польщі.

Третій спосіб – тимчасове перебування після статусу тимчасового захисту – карта CUKR – стане доступний із 2025 року.

Фото: Ті, хто отримає карту CUKR, матимуть однакові права із іншими іноземцями (gettyimages.com)

Водночас перехід на нову карту для українських біженців матиме мінуси, застерігають фахівці Фонду "Український дім". Коли статус PESEL UKR зміниться на CUKR, людина втрачає всі пільги, пов'язані зі спеціальним статусом тимчасової охорони.

"Наприклад, такі особи втрачають можливість користуватись безплатними медичними послугами в рамах Національного фонду здоров'я (NFZ)", –зазначає Оксана Пестрикова з Центру підтримки Українського дому.

Якщо людина з картою CUKR влаштується на роботу, то вона і надалі зможе користуватись медичними послугами NFZ. Однак підставою буде медична страховка, яка оплачується з зарплати, а не тимчасовий захист.

"Якщо людина не може працювати, то змінюючи PESEL UKR на CUKR, вона насправді втрачає", – говорить фахівець.

Карта перебування діятиме 3 рокиу та даватиме її власнику право працювати у Польщі без отримання додаткового дозволу.

Власник карти перебування CUKR буде зобовʼязаний повідомляти воєводу про зміну адреси проживання упродовж 15 днів. Хоча власники карти CUKR матимуть такі самі права, як іноземці зі звичайною картою перебування, але без втрати дозволу на перебування зможуть виїжджати з Польщі на термін не більше 6 місяців.