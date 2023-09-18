Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone

Компанія Apple сьогодні, 18 вересня, випустила нову версію операційних систем iOS 17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Apple.
Для оновлення операційної системи до останньої версії необхідно перейти в меню "Налаштування", після чого вибрати "Основні", а потім натиснути "Оновлення ПЗ", де і буде видно можливе оновлення.
Зазначається, що оновлення буде доступним для iPhone XS і новіше, iPad Pro 12,9 дюйма 2-го покоління і новіше, iPad Pro 10,5 дюйма, iPad Pro 11 дюймів 1-го покоління і новіше, iPad Air 3-го покоління і новіше, iPad 6-го покоління і новіше, iPad mini 5-го покоління і новіше.
Також стало відомо, що з'являться панель наклейок, постери контактів, голосова пошта в реальному часі, свайп для відповіді в iMessage, Apple Maps Offline та просто Siri замість Hey Siri.
На вересневій презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.
Але самими лише смартфонами презентація не обмежилася. Докладніше про те, які ще гаджети випустила Apple, - у добірці РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.