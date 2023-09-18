Новая iOS 17 вышла официально: 10 новых функций, которые появятся у владельцев iPhone

Как обновить операционную систему

Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню "Настройки", после чего выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", где и будет видно возможное обновление.

Отмечается, что обновление будет доступно для iPhone XS и новее, iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения и новее, iPad Pro 10,5 дюйма, iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения и новее, iPad Air 3-го поколения и новее, iPad 6-го поколения и новее, iPad mini 5-го поколения и новее.

Какие новые функции появятся у пользователей

Режим StandBy - новый полноэкранный режим работы, который удобно показывает информацию крупным шрифтом на весь экран для просмотра на расстоянии.

Интерактивные виджеты - они будут доступны на главном экране iPhone, экране блокировки и в новом режиме ожидания.

Улучшенное автоисправление - iOS 17 содержит самую современную языковую модель для предсказания слов, которая значительно улучшит автоисправление на iPhone.

NameDrop - функция iOS 17, которая позволяет двум пользователям обмениваться контактной информацией, просто соединив свои iPhone.

Также стало известно, что появятся панель наклеек, постеры контактов, голосовая почта в реальном времени, свайп для ответа в iMessage, Apple Maps Offline и просто Siri вместо Hey Siri.

Компания Apple представила iPhone 15

На сентябрьской презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 15. Она состоит из базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.

Но только смартфонами презентация не ограничилась. Подробнее о том, какие еще гаджеты выпустила Apple, - в подборке РБК-Украина.