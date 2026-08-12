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Нова хвиля спеки незабаром накриє Україну: синоптик назвала дату

15:10 12.08.2026 Ср
1 хв
Однак ця спека буде трохи легшою
aimg Тетяна Степанова
Фото: нова хвиля спеки незабаром накриє Україну (Getty Images)

В Україні до кінця тижня утримається комфортна температура, а вже 16-17 серпня повернеться спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Діденко.

За словами Діденко, свіжа повітряна маса, яка зайшла в тил холодного атмосферного фронту, який практично не дав ніякого дощу, радуватиме українців увесь тиждень.

Завтра, 13 серпня, і аж до суботи включно денна температура повітря коливатиметься в районі +22+26 градусів.

"А вже з неділі-понеділка знову повернеться спека. Проте трохи шамкатиме старечими зубами - адже вночі серпень має значно нижчі градуси, атмосфера постачатиме приємну прохолоду", - зазначила синоптик.

Фото: нова хвиля спеки незабаром накриє Україну (інфографіка РБК-Україна)

Водночас дощами поки що і не пахне - над Україною весь час зависатиме антициклон.

У Києві 13 серпня і аж до кінця тижня - сухо, сонячно та +22+25 градусів. Вже в неділю потеплішає до +28 градусів, а з понеділка в столиці відновиться спека.

Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала, що потужна хвиля спеки поступово відступає від України, а на зміну їй приходить атмосферний фронт з дощами й грозами.

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