Нова хвиля міграції? Чи виїздять українці за кордон через посилення обстрілів

Чи збільшилась кількість українців, які їдуть за кордон

Фахівець повідомив, що в Інституті демографії для дослідження таких даних користуються:

даними з відкритих джерел;

даними опитувань, які проводять різні соціологічні структури.

"І хочу сказати, що в цілому всі ці дані зараз не показують серйозного збільшення міграційних намірів", - констатував Позняк.

Він додав, що "якщо оцінювати картину дуже загалом", то "ті, хто були схильні виїхати з України через війну, вже це зробили".

"Ті, хто залишився або повернувся після короткочасного виїзду і недовгого перебування за кордоном, більшою мірою орієнтуються на те, щоб перебувати в Україні", - пояснив науковець.

Принаймні, за його словами, "поки ситуація не зміниться дуже суттєво".

"Звісно, через теперішні події кількість тих, хто вирішить їхати, зросте. Особливо якщо умови стануть більш нестерпними, ніж вони є зараз", - визнав експерт.

Однак він додав, що це - все одно навряд чи буде "саме ось такий масовий виїзд, як було у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення".

"Тоді виїхали ті, хто найбільш мобільний, хто був найбільш схильний до того щоб прийняти таке рішення", - нагадав співробітник Інституту демографії.

Ті, хто були схильні виїхати з України через війну, вже це зробили (інфографіка: РБК-Україна)

Що змушує людей ухвалювати рішення про виїзд зараз

Позняк зауважив, що рішення про виїзд зазвичай змінюють, "коли суттєво змінюється сама ситуація навколо людини".

"Коли це відбувається, тоді вже в нових умовах люди приймають це чи інше рішення", - додав експерт з міграції.

Він повідомив, що за офіційними даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), абсолютний пік масового виїзду припав саме на перші місяці повномасштабного вторгнення.

Науковець нагадав, що тоді "за лічені тижні та місяці українсько-європейський кордон перетнули мільйони".

"Тільки за перші кілька тижнів березня 2022 року виїхало понад 3 мільйони людей. А до кінця весни - цифра перетнула позначку в 6-7 мільйонів перетинів", - уточнив фахівець.

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Чи були інші хвилі масових виїздів після 2022 року

За даними Позняка, "не в такому масштабі", але "певним чином" виїздів стало більше торік.

"Коли в Україні дозволили виїзд чоловіків віком 18-22 років", - уточнив він.

Експерт додав, що крім цього періоду "більше сплесків не було".

"Щоб такі тенденції відслідковувати, ми використовуємо для аналізу дані прикордонної служби. Це - одне із джерел. Дивимося на це критично", - поділився науковець.

Він пояснив, що влітку "традиційно є збільшення потоку громадян, які кудись їдуть", адже це - сезон відпусток (коли люди заплановано їдуть в Європу відпочити і потім повертаються).

"А хтось гляне і скаже, що це масові виїзди, наприклад, через обстріли. Але звідки такий висновок? Ми такої оцінки дати не можемо", - розповів фахівець.

Водночас точно можна побачити, що "на початку літа виїздить більше, і під кінець літа більше людей повертається".

"Тобто ми фіксуємо протилежний потік в бік України", - констатував Позняк.

Насамкінець він визнав: "Так чи інакше, звісно, всі ці загострення обстрілів накладають на людей сильний психологічний відбиток".

"Зараз роки війни, ситуація змінюється доволі часто: сьогодні одна ситуація, завтра вже інша... І так вже кілька років. І коли ситуація залишається більш-менш на одному рівні небезпеки, люди частково звикають. Це теж є", - підсумував експерт.