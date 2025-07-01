Нова ера ноутбуків. Apple готує MacBook із чипом від iPhone

Це не відродження 12-дюймового MacBook

Дехто припускав, що йдеться про відродження 12-дюймового MacBook - компактного і стильного пристрою преміум-класу. Однак новий MacBook, найімовірніше, не стане повторенням цієї моделі, тим паче що концепт стильного і легкого ноутбука Apple реалізує в iPhone 17 Air.

Можливо, новинка збереже один USB-C порт, як у 12-дюймового MacBook. Це не так критично з огляду на високу автономність сучасних моделей і звичні сценарії використання - у кафе, на зустрічах або в польоті.

Продуктивність на рівні MacBook Air

З появою Apple Silicon продуктивність ноутбуків кардинально зросла. Навіть MacBook Air з процесором M1 здатний замінити MacBook Pro у багатьох завданнях.

За оцінками, MacBook з чіпом A18 Pro буде порівнянний за потужністю з поточним MacBook Air. Багатоядерна продуктивність приблизно на одному рівні, а однопотокова - між M3 і M4.

Для користувачів MacBook Air на Apple Silicon новинка стане повноцінною альтернативою. Розмір екрана збережеться на рівні 13 дюймів.

Питання у відмінностях

Якщо продуктивність буде схожа, що ж стане відмінною рисою нового MacBook? Можливо, Apple зробить акцент на дизайн і матеріали. Новинка може отримати яскраві колірні рішення, на відміну від більш стриманих відтінків MacBook Air.

Раніше опитування показало, що багато користувачів хочуть яскравіший ноутбук, але інші надають перевагу строгому і професійному вигляду. Колір і матеріали допоможуть Apple розділити аудиторію і зберегти преміальність Air.

Потенційно Apple може застосувати дешевші матеріали, наприклад, пластик, як це було з iPhone 5c, повертаючись до епохи iBook і PowerBook з пластиковими корпусами. Також новинка збереже сучасний дизайн, але матеріали та колір відрізнятимуться.

iBook G3 і Book G4 (колаж: 9to5Mac)

Екран і батарея

Apple поступово переходить з IPS LCD на OLED-дисплеї для MacBook, тому, можливо, Air отримає OLED, а новий MacBook - ні. Також економія може бути за рахунок меншої ємності батареї. Чип A18 Pro споживає менше енергії, тому менша батарея забезпечить порівнянну автономність.

Ціна та можливі сценарії

Найскладніше питання - вартість. Apple ніколи офіційно не знижувала ціну MacBook Air нижче 999 доларів.

Якщо нова модель справді буде дешевшою, економія має становити щонайменше 100 доларів, але, найімовірніше, близько 200. Тобто стартова ціна може становити 799 доларів.

Однак є й інший сценарій: Apple збереже різницю в 200 доларів між новинкою та MacBook Air, але підвищить ціну останнього. У 2022 році ціна MacBook Air піднімалася до 1199 доларів, потім опускалася до 1099 доларів, а з появою M4 знову повернулася до 999 доларів.

Якщо прогноз Мін-Чі Куо справдиться, то у 2026 році агресивна ціна 799 доларів буде важлива для обсягу продажів. Однак у майбутньому Apple може поступово повернути Air до вищої ціни, а нова модель займе нішу "бюджетного" MacBook.