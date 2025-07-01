Новая эра ноутбуков. Apple готовит MacBook с чипом от iPhone

Это не возрождение 12-дюймового MacBook

Некоторые предполагали, что речь идет о возрождении 12-дюймового MacBook - компактного и стильного устройства премиум-класса. Однако новый MacBook, скорее всего, не станет повторением этой модели, тем более что концепт стильного и легкого ноутбука Apple реализует в iPhone 17 Air.

Возможно, новинка сохранит один USB-C порт, как у 12-дюймового MacBook. Это не так критично, учитывая высокую автономность современных моделей и привычные сценарии использования - в кафе, на встречах или в полете.

Производительность на уровне MacBook Air

С появлением Apple Silicon производительность ноутбуков кардинально выросла. Даже MacBook Air с процессором M1 способен заменить MacBook Pro во многих задачах.

По оценкам, MacBook с чипом A18 Pro будет сопоставим по мощности с текущим MacBook Air. Многоядерная производительность примерно на одном уровне, а однопоточная - между M3 и M4.

Для пользователей MacBook Air на Apple Silicon новинка станет полноценной альтернативой. Размер экрана сохранится на уровне 13 дюймов.

Вопрос в отличиях

Если производительность будет схожа, что же станет отличительной чертой нового MacBook? Возможно, Apple сделает упор на дизайн и материалы. Новинка может получить яркие цветовые решения, в отличие от более сдержанных оттенков MacBook Air.

Ранее опрос показал, что многие пользователи хотят более яркий ноутбук, но другие предпочитают строгий и профессиональный вид. Цвет и материалы помогут Apple разделить аудиторию и сохранить премиальность Air.

Потенциально Apple может применить более дешевые материалы, например, пластик, как это было с iPhone 5c, возвращаясь к эпохе iBook и PowerBook с пластиковыми корпусами. Также новинка сохранит современный дизайн, но материалы и цвет будут отличаться.

iBook G3 и Book G4 (коллаж: 9to5Mac)

Экран и батарея

Apple постепенно переходит с IPS LCD на OLED-дисплеи для MacBook, поэтому, возможно, Air получит OLED, а новый MacBook - нет. Также экономия может быть за счет меньшей емкости батареи. Чип A18 Pro потребляет меньше энергии, поэтому меньшая батарея обеспечит сопоставимую автономность.

Цена и возможные сценарии

Самый сложный вопрос - стоимость. Apple никогда официально не снижала цену MacBook Air ниже 999 долларов.

Если новая модель действительно будет дешевле, экономия должна составить не менее 100 долларов, но, скорее всего, около 200. То есть стартовая цена может составить 799 долларов.

Однако есть и другой сценарий: Apple сохранит разницу в 200 долларов между новинкой и MacBook Air, но повысит цену последнего. В 2022 году цена MacBook Air поднималась до 1199 долларов, потом опускалась до 1099 долларов, а с появлением M4 снова вернулась к 999 долларов.

Если прогноз Мин-Чи Куо оправдается, то в 2026 году агрессивная цена 799 долларов будет важна для объема продаж. Однако в будущем Apple может постепенно вернуть Air к более высокой цене, а новая модель займет нишу "бюджетного" MacBook.