Нова ера мобільного штучного інтелекту. Про унікальні можливості Samsung Galaxy Fold6 та Flip6

Galaxy Fold6 – найкраще для життєвих максимайзерів

Galaxy Fold6 є найтоншим і найлегшим у серії Fold, та дозволяє користувачам оптимізувати свою продуктивність завдяки великому екрану й новим функціям штучного інтелекту.

Ключові функції Fold6:

Note Assist. Дозволяє легко перекладати, підсумовувати та автоматично форматувати нотатки, що значно спрощує ведення справ.

Дозволяє легко перекладати, підсумовувати та автоматично форматувати нотатки, що значно спрощує ведення справ. Transcript Assist. Ця функція дозволяє перетворювати аудіозаписи на текст, який можна перекласти та підсумувати.

Ця функція дозволяє перетворювати аудіозаписи на текст, який можна перекласти та підсумувати. Browsing Assist. Персональний асистент для досліджень, який може швидко узагальнити вебсторінку, спрощуючи доступ до потрібної інформації.

Персональний асистент для досліджень, який може швидко узагальнити вебсторінку, спрощуючи доступ до потрібної інформації. Circle to Search. Нова функція від Google, яка пропонує генеративні результати на основі штучного інтелекту. Відображається на великому екрані Galaxy Fold6, дозволяючи миттєво перекладати вміст на екрані та накладати переклад на будь-який елемент.

Galaxy AI також розширив можливості безбар’єрного спілкування на Fold6. Застосунок Перекладач пропонує новий режим розмови, використовуючи унікальний двоекранний формфактор, який дозволяє обом сторонам переглядати переклад на головному та зовнішньому екранах для зручнішої взаємодії. А завдяки функції Live Translate ви можете перекладати телефонні дзвінки безпосередньо на вашому пристрої в режимі реального часу.

Fold6 також вирізняється винятковою міцністю. Вдосконалений шарнір Dual Rail забезпечує додаткову підтримку та захист від зовнішніх впливів, а покриття Armor Aluminum і скло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 роблять його найміцнішим складаним смартфоном на ринку.

Процесор, який оптимізовано для роботи зі штучним інтелектом, пропонує покращену графіку та підвищену загальну продуктивність. Оновлена система охолодження максимізує продуктивність завдяки більшій паровій камері на Fold6 і, вперше в історії, паровій камері на складаному Flip.

Варто зазначити, що Samsung R&D Institute Ukraine також долучився до розробки Galaxy AI, надавши користувачам нові функції для роботи з PDF-документами, як-от "Переклад з накладанням" та "Підсумовування". Для реалізації цих функцій компанія Samsung розвʼязала проблеми, пов'язані зі специфікою верстки PDF-документів.

Galaxy Flip6 – стиль та самовираження в одному пристрої

Разом з тим, Galaxy Flip6 – ідеальний вибір для тих, хто любить бути в центрі уваги та виражати себе через стиль. Зовнішній екран Flex Window пропонує безліч можливостей для персоналізації та кастомізації, роблячи цей смартфон унікальним для кожного користувача.

Дизайн і кольори. Flip6 відзначається сміливим дизайном камери з кольоровим контуром, що додає пристрою ще більш витончений вигляд. Доступний у сріблясто-сірому, жовтому, блакитному та м'ятному кольорах.

Flex Window. Зовнішній екран на Galaxy Flip6 пропонує безліч можливостей для персоналізації та кастомізації завдяки Galaxy AI, включаючи інтерактивні шпалери та згенеровані зображення, які можна створити на основі ключових слів. А ще швидкий доступ до різноманітної інформації, такої як Samsung Health, SmartThings, Нагадування, погода та календар, навіть на заблокованому екрані.

Фотографія та відеозйомка. Flip6 оснащений камерою з новим ширококутним об'єктивом на 50 МП, що дозволяє робити чіткі та яскраві фото навіть в умовах низького освітлення. Завдяки функціям нічної зйомки та покращеному ISP, ви зможете знімати та ділитися цими моментами безпосередньо у соціальних мережах, таких як Instagram, навіть у нічному режимі.

Galaxy Flip6 додатково оснащений батареєю на 4000 мАг, що забезпечує тривалу роботу пристрою без необхідності частого підзаряджання.

Продовжує корейська компанія приділяти увагу й екологічності своїх продуктів. Galaxy Fold6 і Flip6 виготовлені з використанням ширшого спектру перероблених матеріалів, а їхня упаковка виготовлена зі 100% переробленого паперу.

Ці складані смартфони також відзначаються найвищою міцністю серед усіх моделей Galaxy, що робить їх надійними та довговічними пристроями для користувачів.

Ультратонкі навушники Galaxy Buds3

Варто зазначити, що разом зі смартфонами Samsung представила нові навушники Galaxy Buds3, які виводять функціональність на новий рівень. Компанія зберегла елементи впізнаваного дизайну Galaxy Buds, покращивши загальну естетику та функціональність.

Звук, який ви слухаєте, інтелектуально оптимізується завдяки адаптивному еквалайзеру, який аналізує як внутрішні, так і зовнішні звуки в режимі реального часу для покращення якості відтворення.

Серія Galaxy Buds3 забезпечує захопливе звучання та надзвичайно чіткий звук під час дзвінків, завдяки покращеному розпізнаванню голосу.

Детальніше ознайомитись з усіма новинками, вартістю можна на сторінці офіційного інтернет-магазину Samsung.