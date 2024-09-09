Новая эра мобильного искусственного интеллекта. Об уникальных возможностях Samsung Galaxy Fold6 и Flip6

Galaxy Fold6 – лучшее для жизненных максимайзеров

Galaxy Fold6 является самым тонким и легким в серии Fold и позволяет пользователям оптимизировать свою производительность благодаря большому экрану и новым функциям искусственного интеллекта.

Ключевые функции Fold6:

Note Assist. Позволяет легко переводить, суммировать и автоматически форматировать заметки, что значительно упрощает ведение дел.

Позволяет легко переводить, суммировать и автоматически форматировать заметки, что значительно упрощает ведение дел. Transcript Assist. Эта функция позволяет преобразовать аудиозаписи в текст, который можно перевести и подвести.

Эта функция позволяет преобразовать аудиозаписи в текст, который можно перевести и подвести. Browsing Assist. Персональный ассистент для исследований, который может быстро обобщить веб-страницу, упрощая доступ к требуемой информации.

Персональный ассистент для исследований, который может быстро обобщить веб-страницу, упрощая доступ к требуемой информации. Circle to Search. Новая функция от Google, предлагающая генеративные результаты на основе искусственного интеллекта. Отображается на большом экране Galaxy Fold6, позволяя мгновенно переводить содержимое на экран и переводить на любой элемент.

Galaxy AI также расширил возможности безбарьерного общения на Fold6. Переводчик предлагает новый режим разговора, используя уникальный двухэкранный формфактор, позволяющий обеим сторонам просматривать перевод на главном и внешнем экранах для более удобного взаимодействия. А благодаря функции Live Translate вы можете переводить телефонные звонки непосредственно на устройство в режиме реального времени.

Fold6 также отличается исключительной прочностью. Усовершенствованный шарнир Dual Rail обеспечивает дополнительную поддержку и защиту от внешних воздействий, а покрытие Armor Aluminum и стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 делают его самым прочным складным смартфоном на рынке.

Процессор, оптимизированный для работы с искусственным интеллектом, предлагает улучшенную графику и повышенную общую производительность. Обновленная система охлаждения максимизирует производительность благодаря большей паровой камере на Fold6 и, впервые в истории, паровой камере на складном Flip.

Стоит отметить, что Samsung R&D Institute Ukraine также присоединился к разработке Galaxy AI, предоставив пользователям новые функции для работы с PDF-документами, например, "Перевод с наложением" и "Итоги". Для реализации этих функций компания Samsung разрешила проблемы, связанные со спецификой верстки PDF-документов.

Galaxy Flip6 – стиль и самовыражение в одном устройстве

Вместе с тем Galaxy Flip6 – идеальный выбор для тех, кто любит быть в центре внимания и выражать себя через стиль. Наружный экран Flex Window предлагает множество возможностей для персонализации и кастомизации, делая этот смартфон уникальным для каждого пользователя.

Дизайн и цвета. Flip6 отличается смелым дизайном камеры с цветным контуром, что придает устройству еще более утонченный вид. Доступен в серебристо-сером, желтом, голубом и мятном цветах.

Flex Window. Внешний экран Galaxy Flip6 предлагает множество возможностей для персонализации и кастомизации благодаря Galaxy AI, включая интерактивные обои и сгенерированные изображения, которые можно создать на основе ключевых слов. А еще быстрый доступ к разнообразной информации, такой как Samsung Health, SmartThings, напоминания, погода и календарь, даже на заблокированном экране.

Фотография и видеосъемка. Flip6 оборудован камерой с новым широкоугольным объективом на 50 МП, что позволяет делать четкие и яркие фото даже в условиях низкого освещения. Благодаря функциям ночной съемки и улучшенному ISP вы сможете снимать и делиться этими моментами непосредственно в социальных сетях, таких как Instagram, даже в ночном режиме.

Galaxy Flip6 дополнительно оснащен батареей на 4000 мАч, что обеспечивает длительную работу устройства без необходимости частой подзарядки.

Продолжает корейская компания уделять внимание и экологичности своих продуктов. Galaxy Fold6 и Flip6 изготовлены с использованием более широкого спектра переработанных материалов, а их упаковка изготовлена из 100% переработанной бумаги.

Эти сложные смартфоны также отличаются высокой прочностью среди всех моделей Galaxy, что делает их надежными и долговечными устройствами для пользователей.

Ультратонкие наушники Galaxy Buds3

Стоит отметить, что вместе со смартфонами Samsung представила наушники Galaxy Buds3, которые выводят функциональность на новый уровень. Компания сохранила элементы узнаваемого дизайна Galaxy Buds, улучшив общую эстетику и функциональность.

Слушаемый звук интеллектуально оптимизируется благодаря адаптивному эквалайзеру, который анализируют как внутренние, так и внешние звуки в режиме реального времени для улучшения качества воспроизведения.

Серия Galaxy Buds3 обеспечивает восхитительное звучание и чрезвычайно четкий звук во время звонков, благодаря улучшенному распознаванию голоса.

Детальнее ознакомиться со всеми новинками, стоимостью можно на странице официального интернет-магазина Samsung.