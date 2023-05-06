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Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Камілу з історичною для Британії подією - з коронацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей - справжніх друзів України - із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства - процвітання та спільних із нами перемог", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що для нього було честю особисто зустрітися з Його Величністю у Лондоні.

"Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я памʼятаю нашу розмову, я памʼятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям", - наголосив президент.

Нагадаємо, 6 травня у Британії відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли.

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Володимир ЗеленськийЧарльз III