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Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Соединенного Королевства Чарльза III и королеву Камилу с историческим для Британии событием - с коронацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества - настоящих друзей Украины - с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства - процветания и общих с нами побед", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что для него было честью лично встретиться с Его Величеством в Лондоне.

"Для меня было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам", - подчеркнул президент.

Напомним, 6 мая в Британии состоялась коронация Чарльза III и его жены Камиллы.

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Владимир ЗеленскийЧарльз III