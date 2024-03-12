Нова допомога Україні: розкрито зміст пакета від США

За даними Селігман, представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що до нового пакету допомоги ввійшли:

перехоплюючі зенітні ракети;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково-фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення;

105-мм артилерійські снаряди;

84 протитанкові комплекси.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент.

Як писало CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня, або у квітні.

Раніше сьогодні американське видання Politico писало, що новий пакет військової допомоги Україні від США може містити кілька далекобійних ракет ATACMS.

Однак наразі Міністерство оборони США не публікувало детальний список зброї, яка увійде до нового пакету підтримки. Проте, варто зауважити, що ракети можуть передати Україні і без попереднього оголошення про це.

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