Нова балістика? Що відомо про російську ракету РС-26 "Рубеж" і чому про неї заговорили

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Чутки про можливий запуск РС-26 " Рубеж"

Інформація з'явилася в українському сегменті Telegram-каналів. Багато хто написав, що Росія нібито готує запуск експериментальної балістичної ракети. І це нібито може бути РС-26 "Рубеж" без ядерного заряду, хоча вона здатна його нести.

Також повідомляється, що, якщо йдеться саме про "Рубеж", то нанесення удару можливе зі сходу. А саме з ракетного полігону Капустін Яр у північно-східній частині Астраханської області.

При цьому підкреслюється високий ризик застосування й інших ракет. Така загроза може діяти не лише сьогодні, а й найближчими днями. У зв'язку з чим українців просять серйозно поставитися до балістичної загрози та оперативно реагувати на тривоги.

Джерело інформації не вказано. Однак, ймовірно, першим таке попередження запустив канал Strategic Control, який спеціалізується на прослуховуванні радіочастот та моніторингу російської стратегічної та військово-транспортної авіації.

За його даними, ймовірність застосування РС-26 "Рубеж" пов'язана з тим, що противник може готувати відповідь на українські удари балістичними ATACMS. Зазначимо, напередодні стало відомо про використання цих далекобійних західних ракет для атаки на великий військовий арсенал біля Карачова Брянської області.

"Розміщення РС-26 у цьому регіоні (в Астраханській області, - ред.) забезпечує можливість запуску по Україні зі східного напрямку, оминаючи більшу частину протиракетних систем, розгорнутих ближче до північних кордонів. Це також мінімізує ризик перехоплення на ранніх етапах польоту", - вважають осинтери.

На їхню думку, інформація про можливий удар "Рубежом" може бути не більше ніж спробою Кремля чинити психологічний тиск та показати силу західним партнерам України. Примітно, що наразі такого повідомлення на каналі немає.

Фото: передбачуваний комплекс РС-26 "Рубіж" (росЗМІ)

У той же час про ймовірність завдання удару балістикою з району Астрахані пише канал monitor. "Можливо, це присвячено дозволу на застосування ракет комплексу ATACMS", - припускає він.

Проте побоювання підігрівають новини про закриття одразу кількох посольств у Києві. Зокрема, посольство США заявило, що отримало серйозну інформацію про підготовку повітряної атаки на Україну 20 листопада. Тому співробітникам та американським громадянам рекомендували перебувати у укриттях у разі оголошення тривоги. Після цього роботу призупинили посольства Іспанії, Італії та Греції.

"Суспільне" з посиланням на джерела повідомляє, що попередження не є реакцією на посилення ядерної риторики РФ, а пов'язане з підвищенням можливої загрози комбінованої атаки ракет і дронів. РБК-Україна зверталося за коментарями до військових та силових структур, але поки якась інформація відсутня.

Що відомо про російську ракету РС-26 "Рубеж"

РС-26 "Рубеж" - російський проект рухомого ґрунтового ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою. Є розвитком проекту "Ярс" (РС-24 "Ярс") з новими керованими бойовими блоками для прориву протиракетної оборони. Який, у свою чергу, є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М".

Ракета може оснащуватися термоядерною бойовою частиною. Також призначена для використання з гіперзвуковим блоком "Авангард". Детальніше про останній читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Перше успішне випробування "Рубежа" відбулося у травні 2012 року. Запущена з космодрому Плесецьк ракета за кілька хвилин подолала 5800 км та вразила ціль на полігоні Кура. Подальші випробування проводилися на полігонах Капустін Яр та Сари-Шаган.

Очікувалося, що ракета надійде на озброєння у 2015 році, розгортання планувалося на 2017 рік. Однак у 2018 році стало відомо про виключення мобільного ракетного комплексу РС-26 "Рубеж" із програми озброєнь до 2027 року.

Точні характеристики наразі невідомі. У відкритих джерелах є лише ймовірні:

стартова маса - 40-50 тонн

дальність польоту - до 6000 км

бойова частина - чотири роздільні блоки загальною потужністю 1,2 Мт

Зазначимо, від полігону Капустін Яр до лінії фронту в Україні менше 600 км.

Західна критика "Рубежа" та її реальний статус

РС-26 "Рубеж" піддавалася критиці з боку західних військових спостерігачів. Причина - порушення Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (РСМД) від 1987 року між США та СРСР (згодом Росією).

Зазначимо, ще 2014 року Москву звинуватили у випробуванні ракет середньої дальності, які порушували договір. Потім у 2017-му тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про намір вийти з угоди, а Конгрес виділив кошти на розробку своїх ракет. Після цього Росія звинуватила США у розгортанні установок, які можуть запускати ракети "Томагавк". Переговори завершилися провалом і в 2019 році договір перестав діяти.

Ракета показала, що з легким корисним навантаженням або без нього здатна долати погоджену РСМД межу 5500 км. Хоча всі подальші випробування "Рубежа" були польотами значно меншої дальності.

У колонці Джеффрі Льюїса, директора Програми з нерозповсюдження в Східній Азії Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, опублікованої в 2024 році в Foreign Policy, йдеться, що "Рубеж" призначений для стримування західних сил від надання допомоги східним членам НАТО, які межують з Росією.

Реальний статус розробки на сьогодні невідомий, зазначають аналітики українського профільного порталу Defense Express. Однак у липні 2024 року у Кремлі погрожували поновити виробництво ракет середньої та малої дальності. Тому ймовірність того, що Росія взялася за реалізацію цього рішення, досить висока.

Тим більше, що йдеться не про окрему ракету, а про один із варіантів відомого "Тополя". Вважається, що РС-26 створена на базі двох ступеней "Тополь-М". Схожий підхід свого часу був реалізований для ракети РСД-10 "Піонер", для якої взяли ступені від "Темп-2С". З урахуванням того, що "Рубіж" теж середньої дальності, навряд чи Москва пішла б іншим шляхом.

Тим більше, що розробником виступає автор усіх вищезгаданих ракет "Московський інститут теплотехніки", а виробником - "Воткінський завод" (також випускає балістичні "Ікандери").

Таким чином, Росія дійсно має всі можливості, щоб досить швидко розгорнути виробництво РС-26 "Рубеж" на основі вже наявних технологічних ліній, ланцюжків поставок і рішень, додали в Defense Express.

При підготовці тексту використовувалися: інформація в українських Telegram-каналах, дані з відкритих джерел, публікація українського профільного ресурсу Defense Express.