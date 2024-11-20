Новая баллистика? Что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж" и почему о ней заговорили

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Слухи о возможном запуске РС-26 "Рубеж"

Информация появилась в украинском сегменте Telegram-каналов. Многие написали, что Россия якобы готовит запуск экспериментальной баллистической ракеты. И это якобы может быть РС-26 "Рубеж" без ядерного заряда, хотя она способна его нести.

Также сообщается, что, если речь идет именно о "Рубеже", то нанесение удара возможно с востока. А именно с ракетного полигона Капустин Яр в северо-восточной части Астраханской области.

При этом подчеркивается высокий риск применения и других ракет. Такая угроза может действовать не только сегодня, но и в ближайшие дни. В связи с чем украинцев просят серьезно отнестись к баллистической угрозе и оперативно реагировать на тревоги.

Источник информации не указан. Однако, вероятно, первым такое предупреждение запустил канал Strategic Control, который специализируется на прослушивании радиочастот и мониторинге российской стратегической и военно-транспортной авиации.

По его данным, вероятность применения РС-26 "Рубеж" связана с тем, что противник может готовить ответ на украинские удары баллистическими ATACMS. Отметим, накануне стало известно об использовании этих дальнобойных западных ракет для атаки на крупный военный арсенал возле Карачева Брянской области.

"Размещение РС-26 в этом регионе (в Астраханской области, - ред.) обеспечивает возможность запуска по Украине с восточного направления, обходя большую часть противоракетных систем, развернутых ближе к северным границам. Это также минимизирует риск перехвата на ранних этапах полета", - считают осинтеры.

По их мнению, информация о возможном ударе "Рубежом" может быть не более чем попыткой Кремля оказать психологическое давление и показать силу западным партнерам Украины. Примечательно, что сейчас такого сообщения на канале нет.

Фото: предполагаемый комплекс РС-26 "Рубеж" (росСМИ)

В то же время о вероятности нанесения удара баллистикой из района Астрахани пишет канал monitor. "Возможно, это посвящено разрешению на применение ракет комплекса ATACMS", - предполагает он.

Однако опасения подогревают новости о закрытии сразу нескольких посольств в Киеве. В частности, посольство США заявило, что получило серьезную информацию о подготовке воздушной атаки на Украину 20 ноября. Поэтому сотрудникам и американским гражданам рекомендовали находиться в укрытиях в случае объявления тревоги. Вслед за этим работу приостановили посольства Испании, Италии и Греции.

"Суспільне" со ссылкой на источники сообщает, что предупреждение не является реакцией на усиление ядерной риторики РФ, а связано с повышением возможной угрозы комбинированной атаки ракет и дронов. РБК-Украина обращалось за комментариями в военные и силовые структуры, но пока какая-либо информация отсутствует.

Что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж"

РС-26 "Рубеж" - российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Является развитием проекта "Ярс" (РС-24 "Ярс") с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. Который в свою очередь является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

Ракета может оснащаться термоядерной боевой частью. Также предназначена для использования с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард". Подробнее о последнем читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Первое успешное испытание "Рубежа" состоялось в мае 2012 года. Запущенная с космодрома Плесецк ракета за несколько минут преодолела 5800 км и поразила цель на полигоне Кура. Дальнейшие испытания проводились на полигонах Капустин Яр и Сары-Шаган.

Ожидалось, что ракета поступит на вооружение в 2015 году, развертывание планировалось на 2017 год. Однако в 2018 году стало известно об исключении мобильного ракетного комплекса РС-26 "Рубеж" из программы вооружений до 2027 года.

Точные характеристики пока неизвестны. В открытых источниках есть лишь предположительные:

стартовая масса - 40-50 тонн

дальность полета - до 6000 км

боевая часть - четыре раздельных блока общей мощностью 1,2 Мт

Отметим, от полигона Капустин Яр до линии фронта в Украине меньше 600 км.

Западная критика "Рубежа" и его реальный статус

РС-26 "Рубеж" подвергалась критике со стороны западных военных наблюдателей. Причина - нарушение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД) от 1987 года между США и СССР (впоследствии Россией).

Отметим, еще в 2014 году Москву обвинили в испытании ракет средней дальности, которые нарушали договор. Затем в 2017-м тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения, а Конгресс выделил средства на разработку своих ракет. После Россия обвинила США в развертывании установок, которые могут запускать ракеты "Томагавк". Переговоры завершились провалом и в 2019 году договор перестал действовать.

Ракета показала, что с легкой полезной нагрузкой или без нее способна преодолевать согласованный РСМД предел в 5500 км. Хотя все дальнейшие испытания "Рубежа" представляли собой полеты значительно меньшей дальности.

В колонке Джеффри Льюиса, директора Программы по нераспространению в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери, опубликованной в 2024 году в Foreign Policy, говорится, что "Рубеж" предназначен для сдерживания западных сил от оказания помощи восточным членам НАТО, которые граничат с Россией.

Реальный статус разработки на сегодня неизвестен, отмечают аналитики украинского профильного портала Defense Express. Однако в июле 2024 года в Кремле угрожали возобновить производство ракет средней и малой дальности. Поэтому вероятность того, что Россия взялась за реализацию этого решения, достаточно высока.

Тем более что речь идет не об отдельной ракете, а об одном из вариантов известного "Тополя". Считается, что РС-26 создана на базе двух ступеней "Тополь-М". Похожий подход в свое время был реализован для ракеты РСД-10 "Пионер", для которой взяли ступени от "Темп-2С". С учетом того, что "Рубеж" тоже средней дальности, вряд ли бы Москва пошла иным путем.

Тем более, что разработчиком выступает автор всех вышеперечисленных ракет "Московский институт теплотехники", а производителем - "Воткинский завод" (также выпускает баллистические "Икандеры".

Таким образом, у России действительно есть все возможности, чтобы достаточно быстро развернуть производство РС-26 "Рубеж" на основе уже имеющихся технологических линий, цепочек поставок и решений, добавили в Defense Express.

При подготовке текста использовались: информация в украинских Telegram-каналах, данные из открытых источников, публикация украинского профильного ресурса Defense Express.