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Из ноунейма в любимцы Гвардиолы. Краткий путеводитель по роману Зинченко с "Манчестер Сити"

Фото: Александра Зинченко с очередным трофеем АПЛ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Лидер сборной Украины Александр Зинченко попрощался с "Манчестер Сити" и вскоре станет составной частью лондонского "Арсенала".

Главные вехи отрезка карьеры Александра Зинченко в "Манчестер Сити" – в подборке РБК-Украина.

Время украинца в "Манчестер Сити" подошло к концу. Трансфер звезды сборной Украины в лондонский "Арсенал" вышел на финишную прямую. 30 млн фунтов для "горожан", 4-летний контракт – для Зинченко, осталась официальная презентация.

Период Зинченко стал историей вроде "гадкого утенка". Лавина скепсиса в момент перехода, особенно на родине, разочарования после аренды в ПСВ, "непонятное" решение остаться на попечении Гвардиолы без всяких гарантий и превращение в футбольного лебедя – незаменимого винтика системы испанского тренера-гика.

Начал украинец на "Этихаде" глубоким резервистом в сезоне 2017/18. Дебютировал за основу "горожан" только в октябре, да и тот матч – лишь в Кубке лиги. А первый матч в рамках АПЛ случился в декабре, когда Зинченко появился со скамейки запасных против "Суонси".

Тогда стало очевидно, что места в центре поля для украинского таланта нет. Кто-то бы быстро убрался прочь, но Зинченко не сник, а начал "пахать" и трансформировался из центрхава в левого защитника. Конечно, фланговый исполнитель у Гвардиолы – это не о защите собственных редутов, но внутренней перестройки украинец не избежал.

И дела пошли вверх. После восьми матчей АПЛ в первом сезоне Зинченко провел 14 во втором, 19 – в третьем, 20 – в четвертом. Только сезон 2021/22, в котором украинский универсал сыграл 15 поединков в чемпионате, немного выбился из колеи. Но он остался нужным Гвардиоле в Лиге чемпионов – 8 матчей против девяти в предыдущей кампании...

Испанский наставник "Ман Сити" работал с сотнями футболистов. Но Зинченко, по всей видимости, останется в когорте уникальных. Тот факт, что из проданных этим летом исполнителей Гвардиола поужинал на прощание только с украинцем, немалого стоит.


Ключевые цифры Александра Зинченко в "Манчестер Сити"

127 поединков в общей сложности провел Зинченко в составе "горожан"

76 матчей украинец сыграл за "Ман Сити" в английской Премьер-лиге

25 игр провел Зинченко за английский гранд в Лиге чемпионов

14 поединков Зинченко сыграл в Кубке английской лиги

11 матчей универсал провел в Кубке Англии

7 результативных передач сделал Зинченко в АПЛ

4 чемпионские титулы завоевал украинец в Англии

4 Кубки лиги выиграл Зинченко с "горожанами"

2 млн евро стоил трансфер украинца в "Манчестер Сити"

1 забитый мяч в активе Зинченко в Кубке Англии

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Александр ЗинченкоАрсеналМанчестер СитиЧемпионат Англии