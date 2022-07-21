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Від ноунейма до улюбленця Гвардіоли. Короткий путівник по роману Зінченка з "Манчестер Сіті"

Фото: Олександра Зінченко з черговим трофеєм АПЛ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Лідер збірної України Олександр Зінченко попрощався з "Манчестер Сіті" та невдовзі стане складовою лондонського "Арсенала".

Головні віхи відрізку кар'єри Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті" – у підбірці РБК-Україна.

Час українця в "Манчестер Сіті" підійшов до завершення. Трансфер зірки збірної України до лондонського "Арсенала" вийшов на фінішну пряму. 30 млн фунтів для "містян", 4-річний контракт – для Зінченка, залишилася офіційна презентація.

Період Зінченка став історією на кшталт "гидкого каченяти". Лавина скепсису в момент переходу, особливо на батьківщині, розчарування після оренди в ПСВ, "незрозуміле" рішення залишитися під опікою Гвардіоли без жодних гарантій і перетворення у футбольного лебедя – незамінного гвинтика системи іспанського тренера-гіка.

Розпочав українець на "Етіхаді" глибоким резервістом у сезоні 2017/18. Дебютував за основу "містян" лише в жовтні, та й той матч – лише у Кубку ліги. А перший матч у рамках АПЛ трапився аж у грудні, коли Зінченко з'явився з лави запасних проти "Суонсі".

Тоді ж стало очевидно, що місця в центрі поля для українського таланта немає. Хтось би швидко забрався геть, але Зінченко не знітився, а почав "пахати" та трансформувався з центрхава в лівого оборонця. Звісно, фланговий виконавець у Гвардіоли – це не про захист власних редутів, але внутрішньої перебудови українець не уник.

І справи пішли вгору. Після восьми матчів АПЛ у першому сезоні Зінченко провів 14 у другому, 19 – у третьому, 20 – у четвертому. Лише сезон 2021/22, у якому український універсал зіграв 15 поєдинків у чемпіонаті, трохи вибився з колії. Та він залишився потрібним Гвардіолі в Лізі чемпіонів – 8 матчів проти дев'яти в попередній кампанії...

Іспанський керманич "Ман Сіті" працював із сотнями футболістів. Але Зінченко, вочевидь, залишиться у когорті унікальних. Той факт, що з проданих цього літа виконавців Гвардіола повечеряв на прощання лише з українцем, вартий чималого.

Ключові цифри Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті"

127 поєдинків загалом провів Зінченко в складі "містян"

76 матчів українець зіграв за "Ман Сіті" в англійській Прем'єр-лізі

25 ігор провів Зінченко за англійський гранд у Лізі чемпіонів

14 поєдинків Зінченко зіграв у Кубку англійської ліги

11 матчів універсал провів у Кубку Англії

7 результативних передач зробив Зінченко в АПЛ

4 чемпіонські титули здобув українець в Англії

4 Кубки ліги виграв Зінченко з "містянами"

2 млн євро коштував трансфер українця в "Манчестер Сіті"

1 забитий м'яч в активі Зінченка в Кубку Англії

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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