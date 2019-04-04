НОТУ начала переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко

Национальная общественная телерадиокомпания Украины начинает переговоры по дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил глава правления НОТУ "UA: Суспільне" Зураб Аласания.

Аласания отметил, что "Суспільне" готово провести дебаты.

"Согласие обоих кандидатов есть, теперь остается ЦИК, который все это должен согласовать и по закону - оплатить из государственного бюджета. Так же начинаем переговоры со всеми сторонами", - отметил он.

Напомним, ранее в НОТУ заявили, что у них есть техническая возможность провести трансляцию дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский". В частности, у телеканала "UA: Перший" есть возможность организовать трансляцию со стадиона, однако решение о дебатах на стадионе должна принять Центральная избирательная комиссия.

Накануне Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с Порошенко, однако выдвинул ряд условий. В частности, он выступил за проведение дебатов на стадионе и за медицинскую экспертизу перед ними.

В ответ Порошенко согласился на дебаты на НСК.

"Они могут проходить на базе "Суспільного" телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - отметил он.