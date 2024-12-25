Нотаріуси в Україні працюють без доступу до реєстрів: які послуги доступні

В Україні триває процес відновлення пошкоджених державних реєстрів , які постраждали від російської кібератаки 19 грудня. Попри відсутність доступу до багатьох даних нотаріуси продовжують надавати послуги, правда, не в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство юстиції України .

Після відновлення доступу до реєстрів нотаріуси внесуть усі необхідні відомості до відповідних реєстрів.

Крім того, спадкоємці можуть звернутися до нотаріусів для заведення спадкової справи.

У період відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції України нотаріуси надають послуги, які не потребують перевірки даних у реєстрах. Серед доступних нотаріальних дій:

Кібератака на державні реєстри

Нагадаємо, 19 грудня російська кібератака спричинила пошкодження всіх ключових реєстрів Міністерства юстиції. Завдяки резервним копіям вдалося зберегти всю інформацію.

Голова підкомітету з питань кібербезпеки, урядового зв’язку та криптографічного захисту інформації комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив, що хакери використали фішингові атаки для здійснення злочину.

Через кібератаку першочергово постраждав застосунок "Резерв+", користувачі якого скаржилися на проблеми з авторизацією та некоректну роботу сервісів. Згодом у Міністерстві оборони повідомили про технічний збій.

Вебпортал "Дія" також оголосив про тимчасове призупинення роботи реєстрів. Це призвело до зупинки сервісів, пов’язаних із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, реєстрами актів цивільного стану, речових прав і обтяжень рухомого майна.

Раніше повідомлялося, що на повне відновлення роботи державних реєстрів Мін’юсту після кібератаки може знадобитися близько двох тижнів. За словами першого заступника міністра юстиції Миколи Кучерявенка, жодної інформації внаслідок атаки втрачено не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.