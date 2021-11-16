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Нота протеста и обращение к Западу: МИД сделал резкое заявление из-за указа Путина по ОРДЛО

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 11:31
Нота протеста и обращение к Западу: МИД сделал резкое заявление из-за указа Путина по ОРДЛО Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на указ президента России Владимира Путина о товарах из ОРДЛО. Такие действия в Украине расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление МИД.

Путин подписал указ, которым приравнял товары из ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение правительству упростить их допуск на рынок России и к госзакупкам. Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста, заявили в МИД Украины.

"Признание "сертификатов", одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство", - говорится в заявлении.

В МИД заявили, что такие действия противоречат обязательствам России по минским договоренностям и договоренностям в рамках нормандского формата.

"Продолжим консолидацию международной поддержки нашего государства, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и встать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.

Напомним, глава МИД Украины заявил, что указ Путина по ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений.

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