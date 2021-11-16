Нота протесту та звернення до Заходу: МЗС зробив різку заяву через указ Путіна щодо ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України відреагувало на указ президента Росії Володимира Путіна про товари з ОРДЛО. Такі дії в Україні розцінюють як грубе втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву МЗС .

Путін підписав указ, яким прирівняв товари з ОРДЛО до російських. Документ також містить доручення уряду спростити їх допуск на ринок Росії і до держзакупівель. Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту, заявив в МЗС України.

"Визнання "сертифікатів", одностороннє визначення пунктів пропуску з метою переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші передбачені указом заходи яскраво демонструють цілеспрямовану політику Росії із затягування тимчасово окупованих територій нашої держави до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору", - йдеться у заяві.

У МЗС заявили, що такі дії суперечать зобов‘язанням Росії за мінськими домовленостями та домовленостями в рамках нормандського формату.

"Продовжимо консолідацію міжнародної підтримки нашої держави, аби змусити Росію відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у заяві.