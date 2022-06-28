Носов: последним звеном формирования нового порядка является развитие блокчейн-технологий

По словам Носова, человечество уже сегодня фактически живет в метавселенной.

"Мы вроде как общаемся о вымышленной метавселенной, но вообще-то он уже существует. Сейчас мы общаемся в прямом эфире в Instagram. Через некоторое время мы сможем надеть шлемы виртуальной реальности и вообще никуда не выходить. Glovo привезет нам поесть, все рабочие дела я могу совершенно спокойно выполнить, не выходя из дома. Если мне нужна будет какая-то эмоция - увидеть море, я его увижу очень отчетливо, надев этот шлем. И человеческие отношения даже переместятся в эту метавселенную. Сегодня в парке мало кто подходит и знакомится. Это уже не модно. Модно познакомиться в социальных сетях", - заявил он.

По его мнению, развитие блокчейн-технологий сегодня - последнее звено всех переломов формирования нового порядка, которые должны были состояться. Мир и жизнь в нем максимально ускорились благодаря технологиям. Поэтому миру рано или поздно придется искать пути сосуществования с цифровым миром.

В то же время по мнению Дмитрия Кулебы, метавселенная, или онлайн-мир перепишет историю человечества, человеческой цивилизации.

"Впервые в истории конкурент государства, цифровой мир, имеет две фундаментальные характеристики: собственную валюту и инструменты масштабирования. За всю историю человечества никто до такого этапа не доходил. Я убежден, что благодаря прежде всего блокчейн-компаниям цифровая экономика, если выстоит под натиском классического капитала, сформирует новый полюс силы в мире. И человеку будет куда бежать - в хорошем смысле, - то есть он все меньше будет зависеть от государства и все больше от эффективности цифровых технологий и услуг", - отмечает Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба и Владимир Носов обсудили, как криптоиндустрия помогает Украине во время войны на примере сотрудничества WhiteBIT и МИД, экономическую дипломатию в условиях войны, роль блокчейна и цифровых активов в периоды пандемий, войны и гуманитарные кризисы, метавселенную как явление и ее влияние на экономику, социальные связи, работу.