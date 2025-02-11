У Чорному морі знову зафіксовано носій "Калібрів": який залп

Як уточнили військові, цей корабель противника у разі атаки здатен запустити загальним залпом до 4 ракет. Тим часом Азовському морі російські кораблі, як і до цього, досі не спостерігаються.

Однак у Середземному морі були помічені 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії до Чорного моря прохід Керченською протокою не здійснило жодне судно, тоді як до Азовського моря - 2 кораблі. З протоки Босфор ніяких суден не було.

Також у ВМС ЗСУ вчергове констатували, що країна-агресор не припиняє порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.