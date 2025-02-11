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У Чорному морі знову зафіксовано носій "Калібрів": який залп

Вівторок 11 лютого 2025 07:35
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У Чорному морі знову зафіксовано носій "Калібрів": який залп Фото: загроза обстрілу для України продовжується (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Михайло Шилін

В акваторії Чорного моря вранці, 11 лютого, зафіксовано один російський військовий корабель, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як уточнили військові, цей корабель противника у разі атаки здатен запустити загальним залпом до 4 ракет. Тим часом Азовському морі російські кораблі, як і до цього, досі не спостерігаються.

Однак у Середземному морі були помічені 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії до Чорного моря прохід Керченською протокою не здійснило жодне судно, тоді як до Азовського моря - 2 кораблі. З протоки Босфор ніяких суден не було.

Також у ВМС ЗСУ вчергове констатували, що країна-агресор не припиняє порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

У Чорному морі знову зафіксовано носій &quot;Калібрів&quot;: який залп

Нагадаємо, що минулого тижня в Центрі національного спротиву розповіли, що Сили оборони України контролюють рух російських кораблів, на бортах яких евакуюють озброєння з Сирії після падіння режиму Башара аль-Асада.

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