В Черном море снова зафиксирован носитель "Калибров": какой залп
В акватории Черного моря утром, 11 февраля, зафиксирован один российский военный корабль, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.
Как уточнили военные, этот корабль противника в случае атаки способен запустить общим залпом до 4 ракет. Между тем в Азовском море российские корабли, как и до этого, до сих пор не наблюдаются.
Однако в Средиземном море были замечены 5 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах России в Черное море проход через Керченский пролив не осуществило ни одно судно, тогда как в Азовское море - 2 корабля. Из пролива Босфор никаких судов не было.
Также в ВМС ВСУ в очередной раз констатировали, что страна-агрессор не прекращает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, что на прошлой неделе в Центре национального сопротивления рассказали, что Силы обороны Украины контролируют движение российских кораблей, на бортах которых эвакуируют вооружение из Сирии после падения режима Башара аль-Асада.
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