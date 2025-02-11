В Черном море снова зафиксирован носитель "Калибров": какой залп

В акватории Черного моря утром, 11 февраля, зафиксирован один российский военный корабль, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Как уточнили военные, этот корабль противника в случае атаки способен запустить общим залпом до 4 ракет. Между тем в Азовском море российские корабли, как и до этого, до сих пор не наблюдаются.

Однако в Средиземном море были замечены 5 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России в Черное море проход через Керченский пролив не осуществило ни одно судно, тогда как в Азовское море - 2 корабля. Из пролива Босфор никаких судов не было.

Также в ВМС ВСУ в очередной раз констатировали, что страна-агрессор не прекращает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.