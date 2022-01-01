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Ношение масок во Франции буде обязательным для детей с 6 лет

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Париж, Суббота 01 января 2022 14:52
Ношение масок во Франции буде обязательным для детей с 6 лет Фото: во Франции ношение масок стало обязательным для детей с шести лет (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Франции новые правила нахождения несовершеннолетних в общественных местах начинают действовать с 3 января. Дети будут обязаны носить маски.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Francetvinfo.

Ранее требование надевать индивидуальные средства защиты должны были соблюдать взрослые и дети старше одиннадцати лет.

В министерстве здравоохранения Франции заявили, что штамм "Омикрон" скоро станет преобладающим в стране, а ситуация с коронавирусом критическая. Поэтому было принято решение.

Напомним, Франция заканчивала год новым рекордом по случаям COVID.

Отметим, в Париже с 31 декабря 2021 года ввели обязательное ношение медицинских масок в публичных местах.

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