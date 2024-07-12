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У Норвезькому морі зіткнулись корабель та глибоководний апарат РФ. Що відомо

Росія, П'ятниця 12 липня 2024 09:19
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У Норвезькому морі зіткнулись корабель та глибоководний апарат РФ. Що відомо Фото: корабель "Михайло Рудницький" та "АС-36" РФ зіткнулися в Норвезькому морі (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель "Михайло Рудницький" та глибоководний апарат "АС-36". Це відбулось під час випробувань.

Про це це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"1 липня під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36", - йдеться у повідомленні.

Модернізація апарата відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року. При цьому носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту РФ "Михайло Рудницький".

"У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудницького" не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36". Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування", - додали в ГУР.

Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36".

Аварії за участю кораблів РФ

Як повідомлялося, наприкінці травня в Санкт-Петербурзі на річці сталася аварія за участю кораблів. Одне прогулянкове судно протаранило інше.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року в Керченській протоці, під час шторму зіткнулися три російські судна.

Додамо, що дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях сталися за останній рік.

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