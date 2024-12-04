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Норвежская звезда биатлона проведет сезон с флагом Украины

Контиолахти, Среда 04 декабря 2024 19:18
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Норвежская звезда биатлона проведет сезон с флагом Украины Фото: Эндре Стремсгейм (instagram.com/endre_stromsheim)
Автор: Андрей Костенко

Биатлонист из Норвегии Эндре Стремсгейм, накануне выигравший первую индивидуальную гонку Кубка мира, отметился трогательным жестом в адрес Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Спорт.

Победу в финском Контиолахте норвежец одержал с сине-желтым флагом, размещенном на прицеле его винтовки. Имея те же ціета на оружии, биатлонист состязается с начала сезона Кубка мира. И это не случайность. Стремсгейм таким образом выражает свою поддержку Украине.

"Это ужасно, что вторжение длится так долго. Думаю, что очень-очень важно делать все, чтобы поддержать Украину. Именно поэтому у меня украинский флаг на прицеле", - пояснил спортсмен, заверив, что будет соревноваться с сине-желтыми цветами в течение всего сезона. .

Благодаря победе в индивидуальной гонке Стремсгейм возглавил общий зачет Кубка мира. В следующей гонке – спринте, который состоится в пятницу, 6 декабря он выйдет в красной майке лидера.

Кто такой Эндре Стремсгейм?

27-летний норвежский биатлонист, проводящий третий полноценный сезон на уровне Кубка мира. "Золото" в короткой индивидуальной гонке – второе для него в личных стартах серии.

В предыдущем сезоне Стремсгейм победил в гонке преследования в Оберхофе. Всего же на счету спортсмена девять подиумов на уровне Кубка мира, два из которых – в сезоне 2024/25.

Ранее сборные Швеции и Норвегии выиграли первые эстафеты Кубка мира.

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