UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Норвезька компанія замінила "Газпром" у поставках газу в Європу, - Bloomberg

Архівне фото: у Європі знайшли заміну поставкам від "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Норвезька компанія за два роки війни в Україні змогла практично повністю замінити "Газпром" у сфері поставок газу в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що через російське вторгнення в Україну ціни на енергоносії різко зросли, але тепер норвезький нафтогазовий гігант Equinor зміг "забрати собі корону", яка колись належала російському "Газпрому".

Зараз Норвегія постачає 30% газу блоку, при цьому до початку вторгнення в Україну "Газпром" забезпечував близько 35% усього газу Європи.

Bloomberg пише, що з більш ніж 109 мільярдів кубометрів природного газу, експортованих Норвегією до Європи минулого року, приблизно дві третини було продано компанією Equinor. Журналісти запевняють, що цього було б достатньо, щоб забезпечити Німеччину електроенергією до 2026 року.

Керівник відділу мідстриму, маркетингу та переробки Equinor Ірен Руммельхофф заявила, що привабливість компанії різко змінилася через скорочення потоків з Росії.

"Газпром" зазнає збитків

Після початку війни в Україні країни Європи почали шукати заміну російському газу, хоча повноцінно від послуг "Газпрому" відмовилися не всі. При цьому поставки трубопровідного газу значно скоротилися. А переорієнтувати свої поставки на інші ринки в РФ оперативно не можуть.

Раніше британська розвідка повідомляла, що "Газпром" зазнав рекордних збитків за останні 25 років. А Reuters пише, що "Газпром" може зіткнутися з тривалим періодом поганих результатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазпромРосійська ФедераціяНорвегія