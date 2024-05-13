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Норвежская компания заменила "Газпром" в поставках газа в Европу, - Bloomberg

Архивное фото: в Европе нашли замену поставкам от "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвежская компания за два года войны в Украине смогла практически полностью заменить "Газпром" в сфере поставок газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что из-за российского вторжения в Украину цены на энергоносители резко выросли, но теперь норвежский нефтегазовый гигант Equinor смог "забрать себе корону", которая когда-то принадлежала российскому "Газпрому".

Сейчас Норвегия поставляет 30% газа блока, при этом до начала вторжения в Украину "Газпром" обеспечивал около 35% всего газа Европы.

Bloomberg пишет, что из более чем 109 миллиардов кубометров природного газа, экспортированных Норвегией в Европу в прошлом году, примерно две трети было продано компанией Equinor. Журналисты уверяют, что этого было бы достаточно, чтобы обеспечить Германию электроэнергией до 2026 года.

Руководитель отдела мидстрима, маркетинга и переработки Equinor Ирен Руммельхофф заявила, что привлекательность компании резко изменилась из-за сокращения потоков из России.

"Газпром" несет убытки

После начала войны в Украине страны Европы начали искать замену российскому газу, хотя полноценно от услуг "Газпрома" отказались не все. При этом поставки трубопроводного газа значительно сократились. А переориентировать свои поставки на другие рынки в РФ оперативно не могут.

Ранее британская разведка сообщала, что "Газпром" понес рекордные убытки за последние 25 лет. А Reuters пишет, что "Газпром" может столкнуться с продолжительным периодом плохих результатов.

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