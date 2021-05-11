Норвежской Scatec отказали в кредите из-за долгов Кабмина за "зеленую" энергию

Согласно ему, "ГарПок" потребовал в проектах Rengy, "Чигирин", "Камянка" и "Богуслав" внести изменения в договора купли зеленой электроэнергии по зеленому тарифу, но это не одобрили кредиторы.

При этом в проекте "Богуслав" не удалось выполнить условия кредитного соглашения из-за задержек платежей со стороны государства ("ГарПок") как покупателя зеленой электроэнергии.

В отчете отмечается, что Scatec находится в тесном диалоге с кредиторами для решения вышеуказанных проблем, и пока никакого намерения с их стороны ускорить выплату кредитов не было.

Компания также напомнила, что в июле 2020 года правительство Украины приняло новый закон о пересмотре зеленых тарифов, однако компания Scatec не согласилась с условиями, которые урезали ее доходы.

Сейчас компания находится в процессе оценки своих будущих действий в отношении ситуации с долгами.

Также согласно отчету, на конец первого квартала в Украине, Scatec на 73% принадлежат работающие СЭС на 133 МВт, СЭС еще на 203 МВт ("Прогрессовка" и "Чигирин") находятся в стадии строительства, а планируются к рассмотрению еще 65МВт.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменение правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей Договора об энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать возместить все расходы на арбитражное производство.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 22%. Из 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство выплатило только 5 млрд грн.