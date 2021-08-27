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Норвежский суд рассмотрит досрочное освобождение террориста Брейвика

Автор: РБК-Украина

Суд в Норвегии рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения террориста Андерса Брейвика. В июле 2011 года он устроил теракты, в которых погибли 77 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежскую газету VG.

Сообщается, что Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении осенью 2020 года в связи с истечением минимального срока его заключения - 8 лет из 21. Но прокуратура Осло выступила против этого и выдвинула новое обвинение.

Это означает, что будет проведено новое судебное заседание, на котором решат, будет ли Брейвик освобожден.

"Прокуратура посчитала, что они не согласны на условно-досрочное освобождение, и условия содержания его в закрытом учреждении должны сохраниться. Брейвик хочет, чтобы я как можно лучше аргументировал его условно-досрочное освобождение", - заявил его адвокат Ойстейн Сторрвик.

Напомним, в 2012 году Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения за убийство 77 человек в ходе террористических атак на правительственный квартал в Осло и летний лагерь AUF на острове Утейя 22 июля 2011 года.

Согласно норвежским законам, по истечении минимального срока лишения свободы, заключенные имеют право требовать условно-досрочное освобождение. Если прокуратура возражает против этого, вопрос должен рассматриваться в суде.

В 2015 году он даже объявлял голодовку "до смерти" из-за плохих условий содержания в тюрьме.

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Норвегия