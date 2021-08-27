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Норвезький суд розгляне дострокове звільнення терориста Брейвіка

Автор: РБК-Україна

Суд у Норвегії розгляне можливість умовно-дострокового звільнення терориста Андерса Брейвіка. У липні 2011 року він влаштував теракти, в яких загинули 77 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьку газету VG.

Повідомляється, що Брейвік подав прохання про умовно-дострокове звільнення восени 2020 року у зв'язку із закінченням мінімального терміну його ув'язнення - 8 років з 21. Але прокуратура Осло виступила проти цього і висунула нове звинувачення.

Це означає, що буде проведено нове судове засідання, на якому вирішать, чи буде Брейвік звільнений.

"Прокуратура вважає, що вони не згодні на умовно-дострокове звільнення, і умови утримання його в закритій установі повинні зберегтися. Брейвік хоче, щоб я якнайкраще аргументував його умовно-дострокове звільнення", - заявив його адвокат Ойстейн Сторрвік.

Нагадаємо, в 2012 році Брейвік був засуджений до 21 року тюремного ув'язнення за вбивство 77 осіб в ході терористичних атак на урядовий квартал в Осло і літній табір AUF на острові Утейя 22 липня 2011 року.

Згідно з норвезькими законами, після закінчення мінімального терміну позбавлення волі, ув'язнені мають право вимагати умовно-дострокове звільнення. Якщо прокуратура заперечує проти цього, питання має розглядатися в суді.

У 2015 році він навіть оголошував голодування "до смерті" через погані умови утримання у в'язниці.

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Норвегия