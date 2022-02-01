Норвежский суд отказал террористу Брейвику в досрочном освобождении

Окружной суд Телемарка (Норвегия) отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении. Согласно вердикту, заключенный не изменился, а его социальный имидж и идеология остались такими же, как и в 2011 году.

В частности, в решении суда говорится о том, что Брейвик сохраняет идеологическое мировоззрение, как и в 2011 году, хотя и пояснил, что якобы намерен отстаивать свою точку зрения только мирным путем. При этом суд решил, что мнение заключенного часто меняется и не является последовательным.

Кроме того, в решении говорится, что Брейвик оказался "лишенным сочувствия и сострадания к жертвам террора". В частности, на словах он выразил сочувствие семьям своих жертв, однако пытался оправдать массовые расстрелы тем, что большинство погибших якобы были не детьми, а чиновниками.

"Суд пришел к выводу, что риск применения насилия со стороны заключенного остается реальным и таким же, как и при вынесении приговора о заключении под стражу в августе 2012 года", - говорится в документе.