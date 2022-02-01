Норвежский суд отказал террористу Брейвику в досрочном освобождении
Окружной суд Телемарка (Норвегия) отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении. Согласно вердикту, заключенный не изменился, а его социальный имидж и идеология остались такими же, как и в 2011 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NRK.
В частности, в решении суда говорится о том, что Брейвик сохраняет идеологическое мировоззрение, как и в 2011 году, хотя и пояснил, что якобы намерен отстаивать свою точку зрения только мирным путем. При этом суд решил, что мнение заключенного часто меняется и не является последовательным.
Кроме того, в решении говорится, что Брейвик оказался "лишенным сочувствия и сострадания к жертвам террора". В частности, на словах он выразил сочувствие семьям своих жертв, однако пытался оправдать массовые расстрелы тем, что большинство погибших якобы были не детьми, а чиновниками.
"Суд пришел к выводу, что риск применения насилия со стороны заключенного остается реальным и таким же, как и при вынесении приговора о заключении под стражу в августе 2012 года", - говорится в документе.
Напомним, в 2012 году Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы за убийство 77 человек в ходе террористических атак на правительственный квартал в Осло и молодежный летний лагерь AUF на острове Утейя 22 июля 2011 года.
Право на запрос об условно-досрочном освобождении у него появилось по истечении минимального срока лишения свободы. Прокуратура была против, поэтому запрос рассматривался в суде.
Отметим, в 2015 году он объявлял голодовку "до смерти" из-за плохих условий содержания в тюрьме.