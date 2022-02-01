Норвезький суд відмовив терористу Брейвіку в достроковому звільненні

Окружний суд Телемарка (Норвегія) відмовив терористу Андерсу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні. Згідно з вердиктом, ув'язнений не змінився, а його соціальний імідж та ідеологія залишилися такими ж, як і в 2011 році.

Зокрема, в рішенні суду йдеться про те, що Брейвік зберігає ідеологічний світогляд, як і в 2011 році, хоча й пояснив, що нібито має намір відстоювати свою точку зору тільки мирним шляхом. При цьому суд вирішив, що думка ув'язненого часто змінюється і не є послідовною.

Крім того, в рішенні говориться, що Брейвік виявився "позбавленим співчуття до жертв терору". Зокрема, на словах він висловив співчуття сім'ям своїх жертв, проте намагався виправдати масові розстріли тим, що більшість загиблих нібито були не дітьми, а чиновниками.

"Суд дійшов висновку, що ризик застосування насильства з боку ув'язненого залишається реальним і таким же, як і при винесенні вироку про взяття під варту в серпні 2012 року", - йдеться в документі.