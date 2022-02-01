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Норвезький суд відмовив терористу Брейвіку в достроковому звільненні

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Вівторок 01 лютого 2022 17:31
Норвезький суд відмовив терористу Брейвіку в достроковому звільненні Фото: Андерс Брейвік (flickr com Ángel Martínez Noriega)
Автор: Ілона Свиридова

Окружний суд Телемарка (Норвегія) відмовив терористу Андерсу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні. Згідно з вердиктом, ув'язнений не змінився, а його соціальний імідж та ідеологія залишилися такими ж, як і в 2011 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NRK.

Зокрема, в рішенні суду йдеться про те, що Брейвік зберігає ідеологічний світогляд, як і в 2011 році, хоча й пояснив, що нібито має намір відстоювати свою точку зору тільки мирним шляхом. При цьому суд вирішив, що думка ув'язненого часто змінюється і не є послідовною.

Крім того, в рішенні говориться, що Брейвік виявився "позбавленим співчуття до жертв терору". Зокрема, на словах він висловив співчуття сім'ям своїх жертв, проте намагався виправдати масові розстріли тим, що більшість загиблих нібито були не дітьми, а чиновниками.

"Суд дійшов висновку, що ризик застосування насильства з боку ув'язненого залишається реальним і таким же, як і при винесенні вироку про взяття під варту в серпні 2012 року", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в 2012 році Брейвіка засудили до 21 року в'язниці за вбивство 77 осіб в ході терористичних атак на урядовий квартал в Осло та молодіжний літній табір AUF на острові Утейя 22 липня 2011 року.

Право на запит про умовно-дострокове звільнення у нього з'явилося після закінчення мінімального терміну позбавлення волі. Прокуратура була проти, тому запит розглядався в суді.

Відзначимо, в 2015 році він оголошував голодування "до смерті" через погані умови утримання у в'язниці.

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