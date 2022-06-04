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Норвежские гаубицы уже на передовой. Залужный показал, как они уничтожают оккупантов

Новина українською →
Украина, Суббота 04 июня 2022 20:39
Норвежские гаубицы уже на передовой. Залужный показал, как они уничтожают оккупантов Фото: норвежские гаубицы М109А3 в же на передовой (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Дмитрий Левицкий

Переданные Норвегией самоходные гаубицы М109А3 уже находятся на передовой и уничтожают российских захватчиков.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Как рассказал Залужный, главное отличие этих гаубиц от советских - они сделаны для людей.

"Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов - руль, вместо механической - коробка автомат. На зимнее время, когда возможно обледенение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не скользил", - пояснил он.

Фото: норвежские гаубицы М109А3 в же на передовой (facebook.com/CinCAFU)

Кроме того, по словам главнокомандующего ВСУ, норвежские гаубицы М109А3 имеют больший, по сравнению с советскими аналогами, калибр и более мощный боеприпас. Они способны поражать цели на расстоянии до 22 километров.

"Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, которые являются герметичными и абсолютно идентичными, что влияет на точность разлета при выстрелах", - добавил Залужный.

Военные овладели норвежские М109А3 всего за одну неделю.

Напомним, недавно стало известно, что такие же гаубицы Украина закупила у бельгийской частной компании.

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