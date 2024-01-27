Норвежець Фрей виграв персьют на чемпіонаті Європи, Підручний завершив у топ-10

Скандинавський біатлоніст Ісак Фрей став чемпіоном Європи з біатлону в гонці переслідування, а українець Дмитро Підручний фінішував на сьомій сходинці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

20-річний норвежець першим здолав дистанцію на 12,5 кілометрів. Трасу з чотирма вогневими рубежами він пройшов за 32:42,1 хвилини.

Фрей припустився одного промаху на першій стрільбі та ще двох – на останній. Утім, висока швидкість проходження гонки дозволила йому здобути "золото". Румун Шамаєв, який фінішував другим, відстав на понад 12 секунд, хоча закрив усі 20 мішеней. Доповнив подіум француз Гігонна (5 промахів).

Найкращим серед українців став Підручний. Вихованець тернопільського біатлону двічі схибив на вогневих рубежах, але зумів прийти до фінішу на 7-й позиції. Його співвітчизники Віталій Мандзин і Артем Прима на старт не вийшли.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 12,5 км, чоловіки:

Ісак Фрей Дмітрій Шамаєв (+12,3) Антонен Гігонна (+26,0)

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7. Дмитро Підручний (+1:10,1)

26. Антон Дудченко (+2:28,5)

39. Тарас Лесюк (+4:45,5)

43. Артем Тищенко (+5:10,3)