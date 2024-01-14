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Норвежець Дале несподівано переміг в останній гонці Рупольдінга

Фото: Йоганнес Дале взяв "золото" на німецькій землі (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Йоганнес Дале виграв чоловічий перс'ют на п'ятому етапі Кубка світу 2023/24 в німецькій землі Баварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

26-річний скандинав розпочав гонку переслідування з п'ятої позиції. Утім, дістався фінішу першим із результатом 30:38,0 хвилин.

Дале припустився двох промахів на третьому вогневому рубежі, а на трьох інших був точним. Навіть такий результат із хорошою швидкістю дозволив норвежцю поборотися за перемогу зі співвітчизниками Ветле Шостадом Крістіансеном (3 промахи) і Йоганнесом Бьо (2). На фініші це тріо розділили лічені секунди.

У першій десятці фінішував ще один норвезький біатлоніст – Тар'єй Бьо (3 неточних постріли). Компанію йому склали італієць Томмазо Джакомель і швед Мартін Понсілуома (по 4 промахи). Найкращим серед українців став Денис Насико, який закінчив гонку на 37-й сходинці з двома незакритими мішенями.

Найбільшого ж прогресу серед вітчизняних біатлоністів досягнув Артем Тищенко. Він мав 59-й стартовий номер, а за підсумками перс'юту зумів піднятися на 16 позицій вгору. Він припустився лише одного промаху.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 12,5 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Дале
  2. Ветле Шостад Крістіансен (+1,7)
  3. Йоганнес Бьо (+2,4)

...

37. Денис Насико (+2:38,4)

43. Артем Тищенко (+2:45,0)

49. Тарас Лесюк (+3:46,9)

52. Віталій Мандзин (+4:07,8)

До слова, раніше Джима фінішувала в топ-15 у жіночому перс'юті з перемогою Віттоцці.

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