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Норвежец Дале неожиданно победил в последней гонке Рупольдинга

Фото: Йоханнес Дале взял "золото" на немецкой земле (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл мужской персьют на пятом этапе Кубка мира 2023/24 в немецкой земле Бавария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

26-летний скандинав начал гонку преследования с пятой позиции. Впрочем, добрался до финиша первым с результатом 30:38,0 минут.

Дале допустил два промаха на третьем огневом рубеже, а на трех других был точным. Даже такой результат с хорошей скоростью позволил норвежцу сразиться за победу с соотечественниками Ветле Шостадом Кристиансеном (3 промаха) и Йоханнесом Бе (2). На финише это трио разделили считанные секунды.

В первой десятке финишировал еще один норвежский биатлонист – Тарьей Бе (3 неточных выстрела). Компанию ему составили итальянец Томмазо Джакомель и швед Мартин Понсилуома (по 4 промаха). Лучшим среди украинцев стал Денис Насыко, закончивший гонку на 37-й строчке с двумя незакрытыми мишенями.

Наибольшего же прогресса среди отечественных биатлонистов достиг Артем Тищенко. У него был 59-й стартовый номер, а по итогам персьюта сумел подняться на 16 позиций вверх. Он допустил только один промах.

Итоги биатлонной гонки преследования 12,5 км, мужчины:

  1. Йоханнес Дале
  2. Ветле Шостад Кристиансен (+1,7)
  3. Йоханнес Бе (+2,4)

...

37. Денис Насыко (+2:38,4)

43. Артем Тищенко (+2:45,0)

49. Тарас Лесюк (+3:46,9)

52. Виталий Мандзин (+4:07,8)

К слову, ранее Джима финишировала в топ-15 в женском персьюте с победой Виттоцци.

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