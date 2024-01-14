Норвежец Дале неожиданно победил в последней гонке Рупольдинга

26-летний скандинав начал гонку преследования с пятой позиции. Впрочем, добрался до финиша первым с результатом 30:38,0 минут.

Дале допустил два промаха на третьем огневом рубеже, а на трех других был точным. Даже такой результат с хорошей скоростью позволил норвежцу сразиться за победу с соотечественниками Ветле Шостадом Кристиансеном (3 промаха) и Йоханнесом Бе (2). На финише это трио разделили считанные секунды.

В первой десятке финишировал еще один норвежский биатлонист – Тарьей Бе (3 неточных выстрела). Компанию ему составили итальянец Томмазо Джакомель и швед Мартин Понсилуома (по 4 промаха). Лучшим среди украинцев стал Денис Насыко, закончивший гонку на 37-й строчке с двумя незакрытыми мишенями.

Наибольшего же прогресса среди отечественных биатлонистов достиг Артем Тищенко. У него был 59-й стартовый номер, а по итогам персьюта сумел подняться на 16 позиций вверх. Он допустил только один промах.

Итоги биатлонной гонки преследования 12,5 км, мужчины:

Йоханнес Дале Ветле Шостад Кристиансен (+1,7) Йоханнес Бе (+2,4)

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37. Денис Насыко (+2:38,4)

43. Артем Тищенко (+2:45,0)

49. Тарас Лесюк (+3:46,9)

52. Виталий Мандзин (+4:07,8)