У Норвегії заявили, що за потреби швидко закриють кордони для росіян

Норвегія за потреби обмежить в'їзд для російських туристів. Закрити кордони зможуть в оперативному режимі.
Про це заявила міністр юстиції Норвегії Емілі Мель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вона зазначила, що Норвегія може запровадити заборону для росіян аналогічну тій, яку цього тижня запровадила Фінляндія.
"При необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в короткі терміни. Порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуло небагато людей, і тут інша ситуація", - заявила міністр.
Також, за її словами, Норвегія на кордонах посилить охорону. Зокрема, розмістить гелікоптер із датчиками, оскільки тепер існує підвищений ризик незаконного перетину кордону на тлі мобілізації у Росії.
Нагадаємо, Фінляндія із сьогоднішнього дня закрила кордони для російських туристів через оголошення про мобілізацію в РФ.
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