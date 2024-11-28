У Норвегії схвалили збільшення допомоги Україні до 3,2 млрд доларів у 2025 році

Парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) на допомогу Україні 2025 року. Таку суму закладуть в бюджет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vart Land.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провів зустріч із лідерами парламентських партій, на якій обговорювалося фінансування допомоги Україні у 2025 році.
Таку зустріч вирішили провести після того, як у проект держбюджету Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році лише 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів). Це викликало невдоволення в опозиційних партій, вони у відповідь вимагали виділити 45 млрд крон (понад 4 млрд доларів).
"Це важливий сигнал для України, яка переживає тяжкі часи, і важливий сигнал для тих, хто нападає", - заявив глава норвезького уряду після зустрічі з лідерами парламентських партій.
Він уточнив, що під час зустрічі намагався знайти таке рішення, яке підтримають усі партії у парламенті. Лідери партій підтримали виділення 3,2 млрд доларів.
Варто зауважити, що на допомогу Україні у 2024 році Норвегія виділила 27 млрд норвезьких крон (2,44 млрд доларів).
Нагадаємо, ще кілька днів тому Йонас Гар Стере заявив, що його уряд хоче виділити на допомогу Україні 2,7 млрд доларів замість 1,3 млрд, які були передбачені проектом держбюджету.
До речі, Норвегія залишається одним із основних союзників України. Зокрема, до кінця року вона може передати шість винищувачів F-16.
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